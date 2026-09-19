Homem de 41 anos é encontrado morto em represa após três dias desaparecido em Araxá



Um homem de 41 anos, identificado pelas iniciais L.M.O., foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (18) em uma represa localizada na Fazenda São Luís, em Araxá. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 15h, após familiares relatarem o desaparecimento do homem e indicarem a possibilidade de que ele estivesse na área da represa.



Segundo informações repassadas aos bombeiros, L.M.O. estava havia aproximadamente três dias sem comparecer à residência. Familiares também informaram que ele havia sido visto na tarde de quinta-feira (17) caminhando pelo bairro Jardim Esplêndido, região próxima à Fazenda São Luís.



Roupas foram encontradas às margens



Ainda conforme o relato dos familiares, o homem tinha o costume de frequentar a região da represa para pescar e nadar. Durante as buscas realizadas antes da chegada dos bombeiros, familiares encontraram roupas e objetos pessoais às margens do local.



A presença dos pertences levantou a suspeita de que o homem pudesse ter entrado na água e não retornado à margem. Com essas informações, uma equipe da 2ª Companhia de Bombeiros Militar foi deslocada para a fazenda e iniciou uma operação de busca.



Corpo foi localizado durante mergulho



Os militares utilizaram técnicas de mergulho e procedimentos específicos para localização subaquática. Durante os trabalhos, o corpo foi encontrado a aproximadamente cinco metros da margem e três metros de profundidade.



Após a localização, o Instituto Médico-Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo e os procedimentos legais e periciais.



As informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros indicam a ocorrência como afogamento, mas as circunstâncias da morte deverão ser consideradas nos procedimentos periciais.



O Diário de Araxá acompanha o caso e poderá atualizar as informações conforme novos dados oficiais forem divulgados.