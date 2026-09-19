Jovem de 21 anos morre soterrado após colapso de silo de café entre Araxá e Ibiá

Um jovem de 21 anos morreu na tarde deste sábado (19) após ser soterrado por grãos de café e parte da estrutura de um silo em uma propriedade rural localizada na Fazenda Manchúria, na região entre Araxá e Ibiá.



O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado por volta das 13h27 para atender à ocorrência. Segundo as informações preliminares repassadas pela corporação, o trabalhador, identificado pelas iniciais A.S.J., realizava uma atividade sob a estrutura destinada ao armazenamento de café quando ocorreu o colapso.



Com o desabamento, o jovem ficou preso sob os grãos e partes da estrutura. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para realizar o acesso ao local e as buscas pela vítima.



Foram empregadas uma guarnição de Salvamento, com a viatura ABTS-8957, e uma unidade de resgate, na viatura UR-4351. Durante os trabalhos, os bombeiros localizaram o trabalhador, mas ele já estava sem vida.



A Perícia da Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada e estava em deslocamento para a propriedade. Os trabalhos periciais deverão auxiliar na apuração das circunstâncias do colapso e na documentação da ocorrência.



Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que teria provocado o desabamento da estrutura.



O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.