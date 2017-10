Prefeitura amplia número de vias e praças com iluminação de LED

Investimento garantem economia e conforto em vias e praças da cidade. Programa faz parte do contrato de manutenção do sistema de iluminação pública e melhoria de rede.

Oferecer conforto, economia e mais luminosidade nas ruas, avenidas e praças da cidade. A Prefeitura de Araxá ampliou na última semana o número de vias e espaços públicos com a tecnologia de lâmpadas de LED. Com a expansão do projeto, que tem sido referência no Estado, treze novos trechos foram contemplados. Dentre eles, as ruas Augusto Luis Coelho, Padre José Piasek, Luis Colombo, Dona Maroca, Bernardo Aroeira, Urbano Vilela, Orôncio Dutra, Lopes Chaves, Thieres Botelho, João Maximiano, Samuel Magalhães, Johnny Nolli e a praça Princesa Isabel.

O trabalho ocorre em continuidade aos investimentos realizados pela Prefeitura desde 2015. Ao longo desses dois anos, a iluminação de LED foi inserida nas avenidas de maior fluxo de pedestres e veículos da cidade, tais como a Amazonas e Senador Montandon. De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Marco Antônio Rios, o programa faz parte do contrato de manutenção do sistema de iluminação pública e melhoria de rede. O objetivo é que, gradativamente, todos os postes situados nas principais ruas de bairros da cidade também recebam a tecnologia de LED.

“A inclusão da tecnologia das lâmpadas de LED tem como vantagens a maior eficiência do ponto de vista da luminosidade, conforto para o cidadão e economia em relação ao consumo. A ideia é, gradualmente, estender esse sistema de instalação de LED nas ruas e praças. Hoje, todas as praças que foram revitalizadas e, inclusive, o Parque do Cristo já têm essa nova tecnologia. Além da economia gerada, nosso objetivo é transformar a cidade mais bonita, principalmente aqueles pontos que têm maior fluxo de pessoas e visitação turística.”, destaca Marco Antônio Rios.