Prefeitura anuncia urbanização de ponto problemático no Salomão Drummond

Um problema que se arrasta há anos no bairro Salomão Drummond: mato alto, entulho, restos de animais mortos, insetos e mau cheiro, tudo isso espalhado em um barranco. Esse é o cenário que os moradores da rua Herminda Soares de Lourdes têm às margens do Córrego da Galinha. Mas, em breve, irá mudar.

O prefeito Robson Magela determinou ao secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, a recuperação e urbanização do espaço. “Quando vereador, eu mesmo estive no local, levantei todos esses problemas apontados pelos moradores e levei à antiga administração. Vejo urgência nessa demanda, porque, além do risco à segurança de quem transita pela rua, também coloca em risco a saúde dos moradores, já que há um lixão a céu aberto muito próximo das casas”, afirma o prefeito.

Conforme o secretário Sebastião Donizete, que acompanhou o prefeito Robson Magela na visita ao local, a urbanização compreende, de imediato, a retirada do entulho que é despejado no buraco formado pela erosão próxima ao córrego. Também está prevista a poda do mato alto às margens do curso d’água, o aterramento da erosão e a construção de uma calçada.

A obra será feita por uma empresa terceirizada que será contratada por meio de processo licitatório. “A proposta é, através dessa obra de urbanização, transformar o espaço para o melhor aproveitamento e segurança dos moradores”, destaca o prefeito.