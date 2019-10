Prefeitura apresenta prestação de contas do 2° quadrimestre de 2019

A Administração Municipal realizou audiência pública que apresentou a prestação de contas do 2° quadrimestre (de maio a agosto) de 2019. Vereadores, comunidade, imprensa e membros da sociedade civil e organizada de Araxá participaram da audiência considerada como uma das formas de conhecimento e controle popular da administração pública. A apresentação realizada pelo controlador geral do município, Vicente Airton de Souza contou com informações sobre as receitas e despesas realizadas no período e a aplicação dos recursos na saúde, na educação, em despesas de pessoal e do Fundeb.

Vicente comentou que a receita da Prefeitura, neste período, foi de R$ 272.885.144,51 e uma despesa R$ 228.370.882,04. Na Saúde, o investimento foi de R$ 38.723.721.79 (19,18%) e superou o mínimo de 15% a ser aplicado pela Lei de Responsabilidade Fiscal de R$ 30.438.684,81. Na Educação, o município investiu R$ 50.161.279,65 (24,48%), abaixo do que é o valor mínimo aplicado exigido pela Lei de Responsabilidade, R$ 51.231.385,06 (25%).

“As despesas da educação vem acontecendo dentro do planejado até o segundo quadrimestre de 2019 onde foi programado para o final de ano a execução de obras, construção e reforma de escolas, e aquisição de equipamentos. Até dezembro, o município de Araxá vai estar cumprindo acima dos 25%, ou seja, deve estar em torno de 27% com pagamento do 13° salário, do 14° e outras obrigações já programadas para esse ano”, explicou o controlador.

Em relação ao Fundeb, o valor investido foi de R$ 21.739.976,22 (82,87%) aos profissionais da educação e superou os R$ 15.741.248,67 (60%), mínimo a ser aplicado. No item Despesas com Pessoal, o recurso investido foi de R$ 147.382.488,36. Na avaliação do controlador geral do município, Vicente Airton de Souza, a administração valoriza o dinheiro do cidadão araxaense. “Temos que agradecer o Poder Legislativo por apresentar essa prestação de contas que revela o quanto a administração municipal tem zelo com o dinheiro público investindo em prol da comunidade”, finalizou.