Prefeitura assina termo de fomento com a Associação dos Estudantes de Araxá

Investir na educação é investir no futuro. A Prefeitura de Araxá firmou termo de fomento de R$ 757.960,00 em recursos próprios para a Associação dos Estudantes de Araxá (AEA), entidade que viabiliza o transporte diário de estudantes universitários de Araxá a Uberaba. O recurso será destinado em sete parcelas de R$ 108.280,00.

A assinatura do termo foi feita pelo prefeito Robson Magela, pela presidente da AEA, Júlia Navarro Panini, que esteve acompanhada pelo tesoureiro Natan Pacheco, e pelo vereador Valtinho da Farmácia, que preside a Comissão de Educação da Câmara Municipal e apresentou a demanda da associação ao prefeito.

A Associação dos Estudantes de Araxá foi fundada em 1987 e atende hoje cerca de 170 estudantes universitários associados que são transportados diariamente para unidades de ensino técnico e superior de Uberaba. Hoje, são três ônibus e uma van que viajam de segunda a sexta, e duas vans que fazem o transporte aos sábados.

“Essa verba é de grande importância, pois a gente mantém o funcionamento da associação com este recurso, uma vez que a mensalidade paga pelos estudantes associados não é suficiente para cobrir todas as despesas. Sem essa ajuda, seria até mesmo inviável para alguns estudantes a continuidade dos estudos” destaca Júlia, que cursa Odontologia.

O vereador Valtinho diz que a demanda partiu de um trabalho de busca ativa realizado pela Comissão de Educação da Câmara Municipal. “A gente já sabe a dificuldade que esses jovens enfrentam para concluir os estudos. Então, eu fiz a solicitação para que a Prefeitura de Araxá pudesse ajudar a garantir o serviço prestado pela associação”, afirma.

O prefeito Robson Magela elogia o trabalho prestado pela Associação dos Estudantes e ressalta a educação como ferramenta para a formação cidadã e de transformação do meio social. “Esse trabalho de transporte dos universitários oportuniza a realização de sonhos. Temos que investir na educação, pois o conhecimento é algo que ninguém tira da gente”, reforça o prefeito.

Equoterapia

Em breve a Prefeitura de Araxá vai celebrar termo de fomento com a Associação de Equoterapia Prosseguir de Araxá, no valor de R$ 136.000,00. O recurso foi aprovado nesta terça-feira (28) pela Câmara Municipal e vai possibilitar a abertura de mais 40 vagas para atendimento de crianças e adolescentes com deficiência. Atualmente, a entidade atende 100 pessoas.

A equoterapia utiliza cavalos no tratamento de pessoas com alguma deficiência (física, psicomotor/intelectual).