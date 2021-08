Prefeitura busca soluções para regularizar comunidade de reabilitação

A Prefeitura de Araxá busca soluções para regularizar a situação da Comunidade Terapêutica Nova Aliança. A instituição se encontra com problemas de documentação e de adequação de espaço físico para atendimentos de pacientes. Desde setembro de 2019 a equipe da Vigilância Sanitária acompanha o processo de regularização e, após vistoria realizada nesta terça-feira (3), o local foi interditado para adequações necessárias.

Com a notificação, o procurador geral do Município, Rick Paranhos, se reuniu com representantes da instituição e técnicos da Vigilância Sanitária. O encontro foi solicitado pela vereadora Fernanda Castelha e também contou com a participação da assessoria do vereador Dirley da Escolinha. A reunião teve como objetivo esclarecer os critérios legais para o funcionamento das atividades da entidade e as adequações exigidas.

“O problema identificado pela Vigilância Sanitária é a questão do Alvará Sanitário, a parte burocrática e vamos solucionar o mais rápido possível para voltar a receber os pacientes. Nós fomos bem recebidos pela prefeitura, que se propôs a ajudar dentro das normas legais com a regularização da nossa instituição como comunidade terapêutica”, afirma o diretor e proprietário Lourival Ricardo.

“Nosso trabalho é muito importante e atende uma demanda muito grande de mulheres que precisam de ajuda para sair do vício. Em breve, voltaremos com os atendimentos”, acrescenta.

De acordo com o procurador geral Rick Paranhos, a prefeitura de prontificou a ajudar a entidade para solucionar o problema. Será disponibilizado uma equipe multiprofissional para avaliação da condição clínica das pacientes e encaminhamento para as famílias de origem ou outra comunidade.

“A instituição terá 48 horas para o encaminhamento das pacientes e nós vamos ajudar com as despesas, caso necessário. Paralelo a isso, o município vai oferecer toda ajuda necessária para que a instituição se regularize o mais rápido possível”, destaca.