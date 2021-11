Prefeitura de Araxá abre frente de trabalho para recapeamento de 19 ruas e avenidas

A Prefeitura de Araxá iniciou nesta semana um cronograma de pavimentação asfáltica que vai contemplar vários bairros da cidade. A necessidade do recapeamento das ruas em estado mais crítico já havia sido demandada pelo prefeito Robson Magela no início da gestão.

De acordo com o prefeito, as 19 vias selecionadas têm um intenso tráfego e asfalto bastante desgastado, não comportando medidas paliativas como o tapa-buracos.

“No início do ano, assim que assumimos a gestão, os contratos com empresas estavam vencidos e precisamos correr para fazer um serviço paliativo em algumas dessas ruas com a operação tapa-buracos. Mas são ruas que não cabem mais esse tipo de manutenção por serem vias consideradas como grandes corredores de trânsito na cidade, que interligam bairros. O recapeamento vai garantir mais mobilidade, trafegabilidade e segurança viária, além de proporcionar maior durabilidade”, reforça.

A primeira frente de trabalho contempla a recuperação da avenida Dr. Pedro de Paula Lemos, no Setor Norte. “Como estamos no período de chuvas, nós selecionamos aquelas vias que demandam menos intervenções profundas para não correr o risco desse trabalho ser prejudicado. A gente finalizando essa obra, já vamos abrir frente em outras vias, seguindo por região”, explica o secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza.

Vias contempladas



– Avenidas: Dr. Pedro de Paula Lemos e Tenente-Coronel Hermenegildo Magalhães.

– Ruas: Pará, Tonico do Alonso, Uberaba, Benedito Guimarães de Castro, Maria Olézia de Sá, Milton Pereira de Rezende, Eurindo Barbosa de Lacerda, Ivair Luiz Coelho, Clarice de Freitas Leal, Antônio Vieira Dorneles, Domingos Félix Gondim, José Nabor Jordão, Rogério Afonso Ribeiro, José Damásio das Neves, Miguel Nogueira Neto, José Carlos Braz e Dr. Edmar Cunha.

Fiscalização do serviço



Para garantir a qualidade do serviço, pela primeira vez a Prefeitura de Araxá contratou uma empresa especializada que está fiscalizando a qualidade do asfalto por meio de coleta de amostras de materiais, análises laboratoriais, controle tecnológico do solo, asfalto, concreto, sondagem a percussão e supervisão do serviço.

A iniciativa é uma exigência do prefeito Robson Magela para proporcionar maior durabilidade da pavimentação e evitar desperdício de recursos públicos. “Esta fiscalização foi estimulada pelas graves denúncias da população sobre a qualidade dos serviços de recapeamento e tapa-buracos. Por isso decidimos contratar essa empresa por meio de licitação para que a recomposição de ruas e avenidas de Araxá sejam eficientes, garantindo qualidade e durabilidade”, destaca o prefeito.