Prefeitura de Araxá abre inscrições para aulas de futsal no CRAS Bom Jesus

A Prefeitura de Araxá está com inscrições abertas para aulas de futsal no CRAS Bom Jesus, iniciativa que busca fortalecer a inclusão social e o desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio do esporte.

A proposta tem como objetivo ampliar o acesso à prática esportiva, promovendo a convivência, o bem-estar e o desenvolvimento físico e social dos participantes. A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Esportes.

As aulas são destinadas a meninos e meninas, com turmas organizadas por faixa etária e realizadas no período da tarde. Para crianças de 8 a 10 anos, as atividades acontecerão às segundas e quartas-feiras, às 15h30. Já para o público de 11 a 14 anos, os encontros serão às terças e quintas-feiras, também às 15h30.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no CRAS Bom Jesus, localizado na Rua Jason Armando de Paula, nº 117, bairro Tiradentes, no horário de 8h às 17h, sendo obrigatória a presença do responsável legal no ato da matrícula.

Para efetivação da inscrição, é necessário apresentar CPF e RG do participante, CPF e RG do responsável, comprovante de endereço e estar inscrito no Cadastro Único.

As vagas são limitadas, e a orientação é que os interessados procurem a unidade com antecedência, reforçando o compromisso da Administração Municipal com a promoção do esporte, da inclusão social e da qualidade de vida da população.