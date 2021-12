Prefeitura de Araxá abre inscrições para o Programa Jovem Produtor e incentiva empreendedorismo no campo

A capital nacional da batata, grande produtora de café e uma das principais bacias leiteiras de Minas Gerais. Araxá é hoje uma das principais regiões produtoras do país e de fundamental importância para o agronegócio brasileiro. E para aumentar ainda mais seu papel de destaque no setor, a Prefeitura de Araxá implantou uma nova política pública para incentivar a permanência no campo: o Programa Jovem Produtor.

O projeto vai contemplar jovens entre 18 e 24 anos que estão matriculados na rede municipal de ensino ou que concluíram o ensino médio e/ou curso profissionalizante e desejam empreender no setor.

Para participar, os jovens também devem estar inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e as informações atualizadas, possuir RG e CPF e ter uma renda familiar que não ultrapasse meio salário mínimo por pessoa.

Os beneficiados pelo projeto terão direito a uma bolsa social no valor de R$ 800,00 mensais, vale-transporte, refeição (café da manhã, lanche e almoço), encaminhamentos de atenção à saúde, assistência à família, acompanhamento escolar (caso ainda esteja em curso), material didático e acompanhamento para inserção no mercado de trabalho.

De acordo com o prefeito Robson Magela, o objetivo é incentivar o empreendedorismo rural. “O agronegócio é o principal setor da economia brasileira e com uma grande importância na nossa região. Cada vez mais é preciso ter pessoas com olhar inovador e empreendedor para o setor. E o Programa Jovem Produtor é mais um grande projeto que temos a felicidade de implantar em Araxá e que vai ajudar muito o setor agrícola no nosso município”, afirma.

Inscrições

O candidato deverá apresentar no ato da inscrição, os seguintes documentos (original e cópia): RG e CPF do candidato; comprovante de endereço atualizado (últimos 03 meses); Cartão de Vacina constando imunização contra a Covid-19 e vacina antitetânica; atestado de escolaridade, emitido dentro do prazo máximo de 30 dias ou comprovante de matrícula para o ano letivo de 2022; Folha Resumo do Cadastro Único (emitida na Secretaria Municipal de Ação Social, Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Núcleos de Convivência).

Se o candidato tiver o Benefício de Prestação Continuada (BPC) deverá apresentar extrato do INSS e comprovante de renda, atualizado, de todos que residem com o candidato. A renda deverá ser comprovada apresentando cópia da carteira de trabalho (folhas de rosto frente e verso e contrato de trabalho), contracheques, comprovantes de benefícios sociais do governo, comprovante de recebimento de aposentadoria e pensão por morte ou alimentícia. Em caso de trabalhador autônomo, declaração do próprio punho e cópia). Os familiares desempregados deverão apresentar cópia da Carteira de Trabalho onde consta anotação da última contratação e da folha seguinte.

As inscrições serão gratuitas e realizadas no período entre os dias 3 e 14 de janeiro, das 8h às 12h e das 13h às 17h nos seguintes locais:

• 03/01/2022 – Núcleo de Convivência Leblon – Rua Edmundo Rodrigues da Silva, 445 – bairro Leblon;

• 04/01/2022 – Núcleo de Convivência Pão de Açúcar – Rua Eurindo Barbosa De Lacerda, 245 – bairro Pão de Açúcar;

• 05/01/2022 – Núcleo de Convivência Pão de Açúcar 4 – Rua Maria Helena De Paula, 120 – Bairro Pão de Açúcar 4;

• 06/01/2022 – Núcleo de Convivência Tiradentes- Rua Dorvalina Martins, 15 – Bairro Tiradentes;

• 07/01/2022 – Núcleo de Convivência Boa Vista – Rua Tereza Guimarães Natal, 15 – Bairro Boa Vista;

• 10/01/2022 – Núcleo de Convivência Novo Santo Antônio- Rua Luiz Dumont Fonseca, 205 – Bairro Novo Santo Antônio;

• 11/01/2022 – Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Francisco Duarte – Rua Antenor Silva Soares, 300 – Bairro Francisco Duarte;

• 12/01/2022 – Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Abolição – Rua Marcolino Coelho Borges, 395 – Bairro Abolição;

• 13 e 14/01/2022 – Secretaria Municipal de Ação Social – Av. Getúlio Vargas, 205 – Centro.