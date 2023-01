Prefeitura de Araxá abre inscrições para o Projeto Casa do Pequeno Jardineiro entre os dias 3 a 17 de janeiro

A Secretaria Municipal de Ação Social abre, a partir desta terça-feira (3), as inscrições para o Processo Seletivo do projeto Casa do Pequeno Jardineiro. Serão oferecidas 125 vagas para adolescentes de 14 a 17 anos que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, devidamente matriculados no Ensino Fundamental ou Médio e que possuam RG e CPF. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 17 de janeiro.

A Casa do Pequeno Jardineiro é um projeto que trabalha a educação socioambiental focada na inclusão de adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou pessoal.

Os adolescentes selecionados terão direito a uma Bolsa Social no valor de meio salário mínimo vigente, vale-transporte, camiseta de uniforme e alimentação no local das atividades.

De acordo com o secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz, o trabalho desenvolvido no projeto tem como o objetivo promover aprendizagem profissional e valores aos alunos. “Durante o projeto os alunos aprenderão sobre meio ambiente, cidadania, direitos e deveres, profissionalização no mercado de trabalho, mas principalmente valores que levarão para a vida”, destaca.

As informações completas estão no link ( https://bit.ly/3GwQ1hg ).



Pré-requisitos para inscrições



– Ter idade entre 14 e 17 anos, sendo que o adolescente não poderá completar 18 anos até o mês de dezembro;

– Estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e as informações deverão estar atualizadas;

– Estar matriculado no ensino fundamental ou médio, caso não o tenha concluído;

– Possuir RG e CPF.





As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 17 de janeiro, das 8h às 16h, nos seguintes locais:



– 03/01 (terça) – Núcleo de Convivência Leblon – Rua Edmundo Rodrigues da Silva, 445 – Bairro Leblon;



– 04/01 (quarta) – Núcleo de Convivência Boa Vista – Rua Tereza Guimarães Natal, 15 – Bairro Boa Vista;



– 05/01 (quinta) – Núcleo de Convivência Tiradentes – Rua Dorvalina Martins, 15 – Bairro Tiradentes;



– 06/01 (sexta) – Núcleo de Convivência Pão de Açúcar – Rua Eurindo Barbosa de Lacerda, 245 – Bairro Pão de Açúcar;



– 09/01 (Segunda) – Núcleo de Convivência Pão de Açúcar IV – Rua Maria Helena de Paula, 120 – Bairro Pão de Açúcar IV



– 10/01 (terça) – Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Abolição – Rua Marcolino Coelho Borges, 395 – Bairro Abolição;



– 11/01 (quarta) – Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Francisco Duarte – Rua Antenor Silva Soares, 300 – Bairro Francisco Duarte;

– 12/01 e 13/01 (quinta e sexta) – Casa do Pequeno Jardineiro – Av. Pedro Honorato da Silva, 280 – Vila Silvéria;



– 16/01 (segunda) – Núcleo de Convivência Santo Antônio – Rua Luiz Dumont Fonseca, 205 – Bairro Santo Antônio;



– 17/01 (terça) – Núcleo de Convivência Bom Jesus – Rua Jason Armando de Paula, 170 – Bairro Bom Jesus.