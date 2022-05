Prefeitura de Araxá abre mais 80 vagas na Educação Infantil para crianças com 3 anos completos

A Prefeitura de Araxá abriu mais 80 vagas para a Educação Infantil para atender crianças com 3 anos completos. As matrículas estão abertas na Casa de Nazaré, sendo 40 vagas para o tempo integral e 40 para período parcial, das 7h às 11h.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a oferta de mais vagas foi possível graças a um termo de contrato de locação de quatro salas da Casa de Nazaré. “O Município banca não só o espaço, mas também a estrutura completa para o funcionamento dessas novas turmas, como educadores, administrativo, refeições, suprimentos e material de apoio”, explica a secretária.

Poderão matricular-se todas as crianças que já têm 3 anos completos, nascidas entre abril de 2018 e março de 2019, cuja faixa etária lhes garantem o direito de cursar esta fase da Educação Infantil correspondente ao antigo maternal.

A matrícula pode ser feita até a próxima sexta-feira (13), das 13h às 17h, e o interessado deve estar em posse dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento, CPF e RG (se a criança tiver), RG do responsável pela matrícula, Cartão SUS, Cartão de Vacina e declaração de frequência da escola de origem caso a criança esteja sendo transferida.

Com a oferta de mais essas 80 vagas, Araxá consegue atender toda a demanda por vagas para a faixa etária dos 3 anos de idade. No total, desde o início da gestão, a Secretaria Municipal de Educação já conseguiu reduzir a fila de espera com a abertura de cerca de 700 novas vagas para atender a Educação Infantil.

Hoje, Araxá conta com 3.741 crianças estudando em escolas da rede municipal e mais 1.024 em escolas conveniadas, totalizando 4.765 crianças da Educação Infantil matriculadas na rede de ensino municipal.

“Ampliar o número de vagas para a Educação Infantil é importante não só para essas famílias, que terão um local para deixar suas crianças enquanto trabalham, mas principalmente para essas crianças. Afinal, uma educação de qualidade, em um ambiente aconchegante, seguro e estimulante, promove o desenvolvimento da criança”, destaca a secretária Zulma.