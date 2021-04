Prefeitura de Araxá adquire sedativos do kit intubação

A Prefeitura de Araxá conseguiu a aquisição de mais medicamentos do kit intubação para atendimento de pacientes com Covid-19 em estado grave. O prefeito Robson Magela e a secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, foram pessoalmente buscar o lote em uma empresa fornecedora de medicamentos sediada em Uberlândia, nesta sexta-feira (16).

Não só Araxá como todo o Brasil vem sofrendo com a escassez dos estoques de sedativos devido à alta demanda de pacientes em estado grave para tratamento da Covid-19.

O lote adquirido é suficiente para sete dias, no entanto, há previsão do Governo do Estado repassar mais medicamentos para os municípios mineiros já na próxima semana, por meio de aquisição própria e também remessa do Ministério da Saúde. Ainda não foi informada a quantidade que será direcionada para Araxá.

O prefeito Robson Magela destaca que a busca por sedativos será permanente, pois o governo prioriza salvar vidas. “Há dez dias buscamos esses medicamentos nos municípios vizinhos, com o apoio muito importante de seus respectivos prefeitos, e agora recorremos a uma empresa fornecedora de Uberlândia. Não medimos esforços para que as equipes médicas possam ter a total estrutura para proporcionar o melhor atendimento possível aos pacientes de Araxá e região”, reitera.

Lorena afirma que esse novo lote garante um pequeno fôlego para os pacientes que necessitam de intubação. “Estamos em trabalho constante para que os estoques de sedativos de Araxá possam garantir de forma mais tranquila os procedimentos não só contra a Covid como também de outras enfermidades que necessitam de intubação”, diz a secretária.

A Administração Municipal também repassou recentemente R$1,2 milhão para a Santa Casa de Misericórdia, com o objetivo de agilizar o processo de compra de medicamentos, insumos e equipamentos utilizados em pacientes com Covid-19, além da manutenção dos leitos de enfermaria e UTI.