Prefeitura de Araxá alerta sobre golpes que usam nome do Governo Federal para enganar contribuintes e MEIs

A Prefeitura de Araxá, por meio da Sala Mineira do Empreendedor, alerta a população sobre golpes que vêm sendo aplicados utilizando o nome do Governo Federal, da Receita Federal do Brasil e da plataforma Gov.br para simular cobranças indevidas. Criminosos utilizam nome e CPF reais dos contribuintes para criar páginas falsas que imitam o visual de sites oficiais, induzindo ao pagamento imediato sob ameaça de bloqueio do CPF ou cancelamento do CNPJ.

Mensagens com prazos curtos, tom de urgência, promessa de desconto ou ameaça de suspensão são fortes indícios de golpe. A Receita Federal não envia cobranças por WhatsApp, SMS ou e-mail, nem exige ação imediata por meio de links. Pendências reais devem ser consultadas exclusivamente pelos canais oficiais, como o e-CAC, acessado diretamente no site que termina em “.gov.br”. Qualquer endereço diferente disso é suspeito.

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) estão entre os principais alvos. Golpistas enviam falsas notificações de cancelamento do CNPJ por falta de pagamento do DAS ou boletos com taxas inexistentes. É importante reforçar que débitos não geram cancelamento automático e que a emissão do DAS deve ser feita apenas pelos canais oficiais do Governo Federal ou pelo aplicativo oficial. O pagamento deve ter como beneficiária a Receita Federal do Brasil.

Em caso de dúvida, o empreendedor pode procurar a Sala Mineira do Empreendedor, localizada na Rua Dr. Edmar Cunha, 260, Vila Santa Terezinha, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, ou pelo WhatsApp (34) 99900-3357.

Se houver suspeita ou confirmação de golpe, a orientação é não realizar pagamentos, não fornecer dados pessoais, mas registrar boletim de ocorrência e procurar o Procon para receber orientações sobre as medidas cabíveis.