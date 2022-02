Prefeitura de Araxá amplia Cemeis para abertura de novas vagas

Mais investimento para a educação em 2022. A Prefeitura de Araxá realizará ampliações em alguns Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) para abertura de novas vagas ainda este ano. As creches atenderão crianças a partir de quatro (4) meses até 3 anos de idade. Só no último ano a demanda por vagas aumentou cerca de 80%. Com base em anos anteriores, a expectativa era que o município tivesse cerca de 1 mil alunos cadastrados para os anos iniciais da educação infantil e foram realizadas mais de 1.8 mil inscrições.

Dentre os principais motivos para o aumento da procura por vagas em Cemeis estão a chegada de famílias de outros Estados no município e a crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19. Só para 2022, a Secretaria Municipal de Educação já abriu 572 novas vagas para o ensino infantil. Desse total, 300 vagas foram destinadas à crianças a partir de quatro (4) meses de idade até três (3) anos completos. Outras vagas também serão criadas com o projeto de ampliação das creches e convênios com entidades de ensino privadas.

De acordo com a secretária de Educação, Zulma Moreira, espaços públicos ao lado ou anexos às escolas da rede municipal de ensino serão reformados para abertura de novas vagas. “No Cemei Doralice Afonso de Azevedo, por exemplo, localizada no bairro Ana Antônia, a ampliação e reforma da antiga sede da Zoonozes, anexo a unidade de ensino, vai garantir a abertura de até novas 80 vagas. Uma ampliação que foi ocasionada devido à grande demanda que surgiu de mães e responsáveis. Na maioria dos Cemeis essa ampliação vai possibilitar o atendimento das crianças também em tempo integral”, explica Zulma.

O prefeito Robson Magela, destaca a importância da ampliação para a comunidade. “Essas ampliações são extremamente necessárias para a educação básica da cidade e, com certeza, darão um ótimo retorno para as famílias, crianças e o futuro do município. Em 2021, fizemos um investimento altíssimo na educação, marco histórico para Araxá. Agora, no início de 2022, já estamos criando esse braço da educação, os anexos que vão atender parte dessa demanda imensa que temos na cidade”, ressalta.

Zulma lembra que o município já alcançou a meta do Plano Municipal de Educação, mas que o trabalho da Prefeitura de Araxá é reduzir ao máximo a demanda existente. “Hoje, o Plano Municipal de Educação prevê que até 2024 o município atenda, obrigatoriamente, 50% da demanda existente. Nós já alcançamos essa meta em 2022, mas o nosso objetivo é ultrapassá-la para atender o maior número de crianças possível. Sabemos o quanto a abertura de novas vagas é importante para as mães, pois a situação econômica da maioria das famílias do país está difícil e as creches em tempo integral possibilitam que essas mães possam arrumar um emprego”, lembra a secretária.