Araxá realiza Dia D da Vacina contra Gripe e Covid-19 no próximo sábado

O Dia D de Vacinação contra a Gripe e Covid-19 será realizado no próximo sábado (13), das 8h30 às 15h, em Araxá. A imunização acontece na Unioeste, Unisul , Unileste e Uninordeste. O objetivo da ação é reduzir as taxas de infecções pelos vírus com a ampliação da cobertura vacinal.

– PÚBLICO CAMPANHA CONTRA A COVID-19



Pessoas com 60 anos ou mais; imunocomprometidas, gestantes/ puérperas, crianças acima de 6 meses não vacinadas ou com esquema incompleto; Pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência e seus Trabalhadores; Pessoas Indígenas, Ribeirinhos, Quilombolas; Trabalhadores da Saúde; Pessoas com Deficiência Permanente; Pessoas com Comorbidades; Pessoas Privadas de Liberdade; Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade; Adolescentes e Jovens cumprindo medidas socioeducativas; Pessoas em situação de rua.

– PÚBLICO CAMPANHA CONTRA A GRIPE



Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; Pessoas de 60 anos ou mais; Gestantes; Puérperas; Indígenas; Trabalhadores de saúde; Pessoas com Deficiência Permanente (a partir de 12 anos); Adolescentes em medidas socioeducativas (menores de 18 anos); População privada de liberdade; Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade; Comorbidades; Professores; Forças Armadas; Pessoas em situação de rua; Forças de Segurança e Salvamento; Caminhoneiros; Trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário, urbano e longo curso; Trabalhadores portuários.