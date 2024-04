Prefeitura de Araxá aumenta em 494% o investimento em cateterismo de emergência

Araxá registrou em 2023 um investimento de R$ 470.000 em procedimentos de cateterismo de emergência. O valor representa um aumento de 494% em relação ao ano de 2020.

Os procedimentos são realizados por meio de convênio da Administração Municipal com o Hospital Regional Dom Bosco.

O paciente, ao dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (Upa), é avaliado por um especialista. Detectada a emergência, ele é encaminhado para internação e realização do exame.

Em casos de maior gravidade, o paciente é atendido e transferido de helicóptero para Uberaba. A aeronave é acionada por meio do convênio firmado entre o Município com o Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência e Emergência do Triângulo Sul (Cistrisul).

Já os procedimentos eletivos, que podem ser adiados sem que haja prejuízo para o paciente, são autorizados pela Superintendência Regional de Saúde de Uberaba, que é polo da macrorregião de Saúde Triângulo Sul.