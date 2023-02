Prefeitura de Araxá amplia o Projeto Educação em Tempo Integral

Para agregar novos conhecimentos, saberes e experiências e promover pontes entre o aprendizado e o cotidiano, a Prefeitura de Araxá contempla as atividades de Educação Integral para mais de 1.400 alunos da Rede Municipal de Ensino em 2023.

São estudantes com idades entre 6 e 15 anos matriculados nas turmas das séries iniciais e finais do Ensino Fundamental. Neste ano, houve um aumento de, aproximadamente, 150 alunos atendidos em relação ao ano de 2022.

Na Educação Integral em Araxá, os alunos permanecem na escola por nove horas, duas horas a mais do que o mínimo definido em lei. As atividades acontecem em 11 unidades escolares, além de três instituições parceiras. São mais de 130 profissionais envolvidos diretamente com a oferta da Educação Integral, dentre eles, 56 professores regentes e 54 professores de apoio.

Os estudantes contam com atividades pedagógicas que priorizam a formação integral de cada um, o desenvolvimento do protagonismo, a recomposição dos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática.

As ações de Educação Integral buscam implementar formação em diversas áreas, como esporte, arte, literatura, música, tecnologia, inovação, educação fiscal e formação cidadã, que complementam o conhecimento tradicional acessado pelos estudantes, por meio da ampliação da jornada escolar.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o Ensino Integral vai muito além de otimizar o horário ampliado para os estudos. “Os alunos contam com materiais pedagógicos diferenciados e acesso à alimentação balanceada, oferecida quatro vezes ao dia. Além disso, já existem parcerias com diversas entidades do Terceiro Setor para a diversificação da rotina dos saberes a que cada criança terá acesso. Esse projeto pedagógico busca atender a demanda da comunidade escolar e integra as diferentes áreas do conhecimento, com propostas interdisciplinares e temas contemporâneos”, destaca.

O Tempo Integral é executado nas escolas Lia Salgado, Professor Nelson Gomes, Pio XII, Padre João Botelho, Escola de Aplicação Lélia Guimarães, Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite, Professora Leonilda Montandon (Caic), Dr. Eduardo Montandon, Alice Moura, Dona Gabriela, Aziz J. Chaer, Oratório Nossa Senhora Auxiliadora, AABB Comunidade e Centro Educacional Júlio Dário.