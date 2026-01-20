Prefeitura de Araxá apresenta Diagnóstico Socioterritorial da Pessoa Idosa e aponta caminhos para novas políticas públicas

A Prefeitura de Araxá apresentou, na tarde desta terça-feira (20), no auditório do Centro Administrativo, o Diagnóstico Socioterritorial das Pessoas Idosas de Araxá, um levantamento inédito feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social com a participação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDPI), e que reúne dados, análises e propostas para orientar as políticas públicas voltadas ao envelhecimento no município.

A apresentação contou com a participação expressiva de representantes de organizações da sociedade civil, entidades que atuam com a população idosa, conselhos, além de membros do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, reforçando o caráter coletivo e intersetorial da construção do documento.

Entre as principais conclusões do diagnóstico está o crescimento acelerado da população idosa em Araxá, tendência que acompanha o cenário nacional e mundial, mas que ocorre de forma ainda mais intensa no município. Hoje, Araxá conta com mais de 18 mil benefícios previdenciários ativos, que injetam aproximadamente R$ 35 milhões por mês na economia local, evidenciando o impacto social e econômico desse público.

Outro dado relevante apresentado é que 96% das pessoas idosas do município já são acompanhadas pela rede de saúde, por meio das Estratégias de Saúde da Família (ESFs), demonstrando que o sistema público conhece e acompanha praticamente toda a população idosa da cidade. Além disso, cresce a participação dos idosos em programas de proteção social básica, como atividades físicas, cursos de artesanato, dança, convivência e fortalecimento de vínculos, refletindo uma maior preocupação com saúde, autonomia e qualidade de vida.

A secretária municipal de Assistência Social, Lillian Pereira, destacou que o diagnóstico referenda as ações voltadas para esse público que já vêm sendo feitas no Município. “A população idosa cresce a cada dia, e isso exige do poder público atenção permanente. O diagnóstico não traz algo totalmente novo, mas fortalece e dá base técnica para a continuidade e o aprimoramento das políticas que já estamos construindo”, afirmou.

Para a coordenadora da Vigilância Socioassistencial, Mirlane Deckers, os dados revelam tanto conquistas quanto desafios. “Araxá já apresenta uma proporção de pessoas idosas maior que a média nacional, o que indica que o envelhecimento da população vai acontecer aqui antes do que em outras regiões. Ao mesmo tempo, o município está mais preparado, porque já vem construindo políticas públicas que promovem autonomia, qualidade de vida e participação social”, destacou.

O presidente do COMDPI, Marcus Rodrigues dos Santos, ressaltou a importância do documento para o planejamento e a atuação do controle social. “O diagnóstico nos oferece dados concretos sobre a realidade da população idosa, o que fortalece o planejamento das ações do Conselho e a participação do município em conferências e debates em nível estadual e nacional”, afirmou.

O Diagnóstico Socioterritorial das Pessoas Idosas está disponível através deste link https://drive.google.com/file/d/1uAE2Usj7KBiV0iNT5nh4ULM6HeM14aeh/view.