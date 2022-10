Prefeitura de Araxá apresenta projeto da Praça da Banheira a moradores dos bairros Morada do Sol, Vila Rica e São Pedro

A Prefeitura de Araxá iniciou a construção da Praça da Banheira, no bairro Santa Rita, onde serão implantadas duas quadras de areia e espaço de lazer e convivência para a população. A obra vai preservar o prédio da antiga Banheira Pública, que é patrimônio tombado.

O novo espaço foi anunciado pelo prefeito Robson Magela durante reunião com moradores da região da Banheira (bairros Morada do Sol, Vila Rica e São Pedro) nesta segunda-feira (24), intermediada pelo vereador Pastor Moacir.

Também participaram os secretários José Antunes Soares Júnior (Dedé /. Esportes), Ângelo França (Obras Públicas e Mobilidade Urbana) e Rick Paranhos (Governo) e o superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), Vinícius Martins.

Durante a apresentação do projeto em 3D, o prefeito Robson Magela também destacou os espaços modernos para lazer, deck com lanchonete, mirante e a cascata que será construída para preservação da nascente que existe no local. “O espaço será totalmente transformado. Nossa intenção é não só promover as práticas esportivas, como também oferecer à população e visitantes mais um local para recreação e lazer que atenda a todas as idades”, reforça.

A obra conta com investimento de R$ 598.500 e deve ser executada em um prazo de 5 a 8 meses, o que vai depender das condições climáticas. Após finalizado, o local ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes.

De acordo com Dedé, a ideia é que a Guarda Patrimonial fique permanentemente no local para garantir a segurança e preservação do espaço, que por anos ficou abandonado e era frequentado por andarilhos e usuários de drogas.

“Essa demanda foi levada ao prefeito que prontamente sinalizou positivo para a implementação do projeto. E ver isso hoje se concretizando é uma felicidade imensa, pois o espaço vai gerar qualidade de vida, promover atividades físicas e ainda terá mais segurança aos moradores”, destaca.

O vereador pastor Moacir diz que a revitalização da antiga Banheira Pública era uma demanda antiga e vinha sendo bastante cobrada pela população. “Uma das reclamações recorrentes era a sensação de insegurança. Esse novo projeto vai trazer melhorias para toda a comunidade”, reitera.

Morador há quase 30 anos próximo à futura Praça da Banheira, Mário Antônio Vilaça, que é cadeirante, participou da reunião e elogiou o projeto. “É uma área que nunca teve essa preocupação que a atual gestão vem demonstrando em cuidar e preservar. Pelo projeto, vai ficar muito bonita a praça e acessível”, comemora.