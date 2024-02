Prefeitura de Araxá apresenta projeto de canalização do Córrego Grande

A Prefeitura de Araxá apresentou o projeto da primeira etapa da canalização do Córrego Grande. A intervenção prevê uma obra de 800 metros de extensão e também contempla a implantação de uma ampla avenida, com paisagismo e ciclovias.

A apresentação contou com as presenças do prefeito de Araxá, Robson Magela; do secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Pedrinho da Mata; do procurador geral do Município, Jonathan Ferreira; do secretário municipal de Governo, Rick Paranhos; do secretário municipal de Agricultura e Pecuária, César Romero da Silva (Garrado); do presidente da Câmara de Araxá, Bosco Júnior, e dos vereadores João Veras, Dirley da Escolinha, Alexandre dos Irmãos Paula e Jairinho Borges.

Após a conclusão da primeira etapa, as fases subsequentes do projeto contemplarão uma área de 2.344 metros de extensão, passando por oito bairros da cidade: Bom Jesus, Leblon, Novo São Geraldo, Francisco Duarte, São Francisco, Ana Pinto de Almeida, Abolição e Aeroporto.

De acordo com o secretário Pedrinho da Mata, a obra irá trazer benefícios logísticos e ambientais.

“Com a evolução do crescimento dos bairros, o córrego hoje está centralizado dentro da cidade. Por isso, precisamos dar um disciplinamento para ele. Nós temos muitos problemas com águas pluviais e a partir do momento em que nós fizermos essa canalização, direcionaremos essa água. Fora isso, a obra também traz um grande ganho logístico. A nova via construída irá desafogar o trânsito de naquela região, como a avenida Amazonas. Teremos também um ganho significativo em questões sanitárias”, destaca.

Para o prefeito Robson Magela, a canalização do Córrego Grande não trará apenas desenvolvimento para a região, mas também para toda a cidade.

“Essa é uma demanda de 20 anos, que irá trazer vários benefícios para Araxá. Além de resolver grandes problemas, teremos uma avenida modelo, com vias amplas, ciclovias e toda uma moderna estrutura urbanística. Nosso intuito é conseguir que essa primeira etapa da canalização comece o mais rápido possível, para que possamos, em um futuro breve, dar sequência à obra e realizar o sonho que ela chegue até a BR-262, garantindo um novo acesso para a cidade”, diz.

Recursos

O Município está viabilizando junto à Caixa Econômica Federal um financiamento estimado em R$ 42 milhões para contemplar a primeira etapa da canalização do Córrego Grande e também a construção da nova ponte da Iara, no acesso ao Distrito de São José da Antinha, e da recuperação da área afetada pela erosão na rua Romeu de Castro Alves, na Vila Silvéria.

Se o financiamento for aprovado pelo Legislativo, os projetos seguem para licitação. Sobre a canalização do Córrego Grande, após assinatura da ordem de serviço com a empresa vencedora, a estimativa de conclusão da obra é de 14 meses.