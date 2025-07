Prefeitura de Araxá começa a entrega cerca de 5 mil kits escolares da Educação Infantil

A partir desta terça-feira (8), a Prefeitura de Araxá inicia a entrega dos kits de material escolar para os alunos da Educação Infantil da rede municipal. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, vai contemplar 4.650 crianças de 4 meses a 5 anos com materiais pedagógicos específicos para cada faixa etária.

Os kits foram montados conforme a faixa etária dos estudantes e incluem itens essenciais para o desenvolvimento das atividades pedagógicas em sala de aula. Entre os materiais estão cadernos de desenho, lápis de cor jumbo, giz de cera, tinta guache, massa de modelar, papel A4, EVA, estojos, garrafas squeeze e agendas personalizadas.

A distribuição será organizada por cada unidade escolar, de acordo com sua realidade. Parte do material, como as agendas e os copinhos dos alunos de até 1 ano de idade, já se encontra nas escolas.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, ressalta que a entrega dos kits representa mais do que a distribuição de materiais.

“Estamos garantindo que nossas crianças tenham as ferramentas necessárias para aprender, brincar e crescer com dignidade. A base de uma educação transformadora começa com estrutura e cuidado desde os primeiros anos”, afirma.

Além dos kits da Educação Infantil, a Prefeitura já realizou a entrega de 9.800 kits escolares para os alunos do Ensino Fundamental ,da Educação em Tempo Integral e EJA, abrangendo todas as etapas da educação básica municipal.