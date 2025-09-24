Prefeitura de Araxá concede gratificação de 20% a vice-diretores e coordenadores da rede municipal

A Prefeitura de Araxá oficializou, por decreto publicado nesta terça-feira (23), o pagamento de gratificação de 20% para vice-diretores e coordenadores da rede municipal de ensino. O benefício, que incide sobre o vencimento básico dos servidores e está previsto no Plano de Carreira, Remuneração e Valorização dos Profissionais da Educação do Município, será pago retroativo a setembro.

Ao todo, 38 profissionais serão contemplados. De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a medida corrige uma defasagem, valoriza a categoria e reconhece o trabalho dos servidores que atuam na linha de frente das escolas. A gratificação integra o processo de escolha da gestão escolar pela comunidade, implementado em Araxá desde 2023.

“Esse modelo garante a democratização da gestão, aumenta o compromisso e a legitimidade do gestor. Reconhecendo a importância de cada servidor, continuamos juntos para desenvolver mais políticas públicas educacionais e melhorar ainda mais a qualidade do ensino público do município”, afirma a secretária.

O prefeito de Araxá, Robson Magela, complementa que a valorização dos profissionais é fundamental para que o município continue sendo referência em educação.

“Araxá já é destaque por ter uma das melhores redes de ensino de Minas Gerais, e esse é o caminho. A valorização dos profissionais da educação é um compromisso do nosso governo. Essa gratificação representa justiça, respeito e reconhecimento pelo trabalho diário de quem está na gestão das escolas e garante que o aprendizado chegue com qualidade aos nossos alunos. Estamos investindo em pessoas porque acreditamos que são elas a base para um futuro melhor em Araxá.””, ressalta.

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais das Prefeituras, Câmaras e Autarquias da Microrregião do Planalto de Araxá (Sinplalto), Hely Aires, reforça a relevância do reconhecimento.

“O pagamento dos 20% reconhece o papel fundamental dos vice-diretores e coordenadores, que atuam diretamente na gestão das escolas e no acompanhamento de alunos e professores. É resultado de um diálogo constante com a administração e mostra que é possível valorizar o servidor de forma justa e transparente”, destaca.