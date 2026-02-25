Prefeitura de Araxá convoca população para regularizar Cadastro Único



A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, reforça a importância da atualização do Cadastro Único (CadÚnico). O procedimento pode ser feito gratuitamente nos CRAS, Núcleos de Convivência e demais equipamentos da proteção social básica do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Manter o cadastro atualizado é essencial para garantir o acesso a programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Durante o atendimento, também é possível realizar novas inscrições e regularizar dados já existentes.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, Lillian Pereira, a atualização é obrigatória a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na composição familiar, como alteração de renda, endereço, nascimento, falecimento, casamento ou separação. “É fundamental que as famílias mantenham o Cadastro Único atualizado para evitar bloqueios e garantir a continuidade dos benefícios. Nossa equipe está preparada para orientar e realizar o atendimento de forma gratuita”, destaca a Secretaria.

Beneficiários do BPC que não realizarem a atualização podem ter o benefício bloqueado ou suspenso. Quem nunca se inscreveu ou está com os dados desatualizados há mais de quatro anos já está em situação de risco e deve procurar atendimento o quanto antes.

Documentação necessária

– RG e CPF originais de todos os membros da família;

– Certidões de nascimento ou casamento;

– Título de eleitor;

– Declaração de vacinação, emitida pela ESF mais próxima (obrigatória para crianças de 0 a 7 anos);

– Declaração escolar;

– Comprovante de endereço atualizado;

– Carteira de trabalho e comprovantes de renda, se houver.

Locais de atendimento

Os atendimentos são realizados nos seguintes endereços:

CRAS Abolição

R. Marcolino Coelho Borges, nº 390 – Abolição

Telefone: (34) 3668-0593

CRAS Bom Jesus

R. Jason Armando de Paula, nº 117 – Bom Jesus

Telefone: (34) 3668-0594

CRAS Centro

R. Dr. Garibaldi Cunha, nº 10 – Centro

Telefone: (34) 3668-0596

CRAS Pão de Açúcar

R. Eurindo Barbosa, nº 245 – Pão de Açúcar

Telefone: (34) 3668-0595

Núcleo de Convivência Boa Vista

R. Engenheiro José Martins, nº 185 – Serra Morena

Telefone: (34) 3668-0598

Núcleo de Convivência Santo Antônio

R. Luiz Dumont Fonseca, nº 215 – Santo Antônio

Telefone: (34) 3668-0597

A orientação da Secretaria é que as famílias procurem a unidade de referência mais próxima para garantir a atualização cadastral dentro do prazo e evitar prejuízos aos benefícios.