Prefeitura de Araxá divulga lista de aprovados para o Programa Jovem Produtor 2022

A Secretaria Municipal de Ação Social divulgou a lista dos aprovados para o Programa Jovem Produtor 2022, que contempla jovens de 18 a 24 anos no aprendizado do agronegócio.

São 41 alunos aprovados que vão receber uma bolsa social no valor de R$ 800,00 mensais, vale-transporte, refeição (café da manhã, lanche e almoço), encaminhamentos de atenção à saúde, assistência à família, acompanhamento escolar (caso ainda esteja em curso), material didático e acompanhamento para inserção no mercado de trabalho. Os participantes devem estar inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).

Confira os aprovados

01 – Ana Vitória da Silva Fonseca

02 – Alex Rodrigues

03 – Alexsander Alan Dias Fernandes

04 – Ana Beatriz Ferreira

05 – Ana Gabrielly de Oliveira Jeronimo

06 – Auany Cristina Silva Vieira

07 – Bruna Luisa de Paiva

08 – Claudivanio de Oliveira da Silva

09 – Deysiane da Silva

10 – Eric Henrique Ferreira Borges

11 – Fábio Gabriel Silva Mota

12 – Franciely Alana Silva de Melo

13 – Giovana Ribeiro

14 – Itamara Santos de Oliveira

15 – Ivana Cavalcante Santos

16 – Izadora Cristina Ferreira Menezes

17 – Joice Helen Carvalho Silva

18 – Jones Oliveira Filisberto

19 – José Jacksiel de Aquino dos Santos

20 – Juliene Nathaly Silva

21 – Kamilly Aparecida Silva

22 – Kauã Tarsis Carneiro da Silva

23 – Kauane Caroline da Silva

24 – Kelen Stefany Rodrigues Vieira

25 – Ketlen Stefany Rodrigues Vieira

26 – Lauriane Amancio da Silva

27 – Luiz Felipe Silva

28 – Matheus Isaias Santana

29 – Mikaela Alexandra de Resende Fidelis

30 – Mirihan Machado Braga

31 – Natalya Alves Costa

32 – Nicole Graziely da Silva

33 – Paulo Viegas Junior

34 – Raniel Pereira dos Santos

35 – Ruan Rikelmy Alves Borges

36 – Ryan Pablo Alves Borges

37 – Samira Maria Germana Camelo

38 – Sarah Cristina da Silva Amaral

39 – Stefani Emanuela Silva Braz

40 – Talia Marli Barreto

41 – Vinicius Fernando de Oliveira Amancio