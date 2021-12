Prefeitura de Araxá divulga lista de beneficiados do Programa Renda Básica; Cartão Família será entregue na segunda

Um subsídio mensal para pessoas em situação de pobreza no município. A Prefeitura de Araxá divulgou a lista dos beneficiados com o Programa Renda Básica nesta quinta-feira (9). Ao todo, 1.600 famílias em vulnerabilidade social receberão a complementação financeira de até R$ 200. O projeto beneficia quem realizou o cadastro na Secretaria Municipal de Ação Social até agosto passado e preencheu os requisitos necessários.

A ajuda é oferecida pelo município por 12 meses, podendo ser prorrogado de acordo com a situação de renda familiar. O recurso será pago por meio do Cartão Família, projeto que amplia o acesso de pessoas carentes aos projetos sociais desenvolvidos pelo município. A cerimônia para a entrega do benefício será realizada no Teatro Municipal na próxima segunda-feira (13), às 8h30. Na oportunidade serão distribuídos os cartões para 160 pessoas.

O restante será entregue de forma descentralizada, na Sede da Secretaria de Ação Social e nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e Núcleos de Convivência de cada região, seguindo todos os protocolos de biossegurança. A lista com os nomes dos beneficiados e o local de retirada do Cartão Família está disponível no site da Prefeitura de Araxá e publicado no e.Doma – Diário Oficial Eletrônico do Município de Araxá.

O objetivo do Programa é assegurar dignidade e melhores condições de vida para quem está em situação de pobreza. “A nossa gestão sempre se comprometeu a cuidar e ajudar as pessoas em momentos difíceis. Estamos trabalhando firme para melhorar a qualidade de vida de toda a população e atender aqueles que mais necessitam. E o Renda Básica é justamente um programa que ajudará as famílias em vulnerabilidade social a passarem por um momento da vida mais complicado”, destaca o prefeito Robson Magela.

De acordo com a secretária municipal de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira, o cartão trará uma maior segurança para aqueles que realmente precisam. “O processo foi longo, demorado, mas valeu a pena. Agora as famílias beneficiadas terão mais autonomia para gerir os gastos, seja na compra de um gás, alimento ou para pagamento de contas de água ou energia. Estamos muito felizes de poder contribuir com essas pessoas que estão passando por um momento de pobreza e, principalmente, dar tranquilidade para que eles possam buscar uma melhor condição de vida”, afirma.

> Confira a lista de beneficiários do programa Renda Básica Araxá.

> Confira os endereços de retirada do Cartão da Família do programa Renda Básica Araxá.