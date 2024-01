Prefeitura de Araxá e 37º BPM renovam convênio para reforço na segurança pública

A Prefeitura de Araxá renovou convênio com o 37º Batalhão da Polícia Militar (37º BPM), nesta sexta-feira (5), que contempla cessão de servidores para as atividades administrativas da corporação, com o objetivo de aprimorar o policiamento ostensivo e preservação da ordem pública.

O ato de assinatura foi feito pelo prefeito Robson Magela e pelo comandante do 37º BPM, tenente-coronel Ademir Vicente Fagundes, durante coletiva que destacou dados estatísticos de 2023 na área de cobertura do batalhão. Também estiveram presentes o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, e representantes de Forças de Segurança que atuam em Araxá.

“Esse convênio é muito importante para apoiar o trabalho da Polícia Militar em nossa cidade, além de estreitar o relacionamento entre a prefeitura e o batalhão. E o maior beneficiado de tudo isso é a população, que tem a oportunidade de viver com mais tranquilidade e segurança no dia a dia”, destaca o prefeito Robson Magela.

O comandante Fagundes ressalta a parceria da Gestão Municipal em apoio às forças de segurança. “Esse respaldo da prefeitura contribui muito para que nossos índices sejam ainda mais positivos, em especial com a ampliação da Central de Videomonitoramento. E essa parceria faz com que Araxá se torne uma cidade cada vez melhor para se viver, morar e empreender”, afirma.

O secretário Daniel Rosa reafirma a importância do trabalho realizado pelo 37º BPM em Araxá. “O objetivo desse convênio é oferecer mais sensação de segurança efetiva para nossa comunidade. O Município, por sua vez, atua em vários pilares, desde o fomento, seja com subsídio financeiro, com pessoal e também com a logística e essa interligação, proporcionando para a comunidade o resultado final que todo mundo espera: a segurança pública de qualidade”, diz.