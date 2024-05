Prefeitura de Araxá e Mosaic inauguram Horta Sensorial no Cemei Francisco Braga

Uma infraestrutura totalmente adaptada e acessível a todos os alunos. A Prefeitura de Araxá em parceria com a Mosaic Fertilizantes inaugurou a Horta Sensorial no Centro Municipal de Educação Infantil Francisco Braga nesta sexta-feira (24).

Canteiros de diferentes alturas e espaço adequado para circulação de cadeiras de rodas, além de recursos de comunicação com conteúdo em Braille e audiodescrição. Assim são as hortas sensoriais acessíveis que fazem parte do Programa Horta Educa.

Um dos principais objetivos das hortas sensoriais acessíveis é promover a educação alimentar, oferecendo a todos os alunos, a oportunidade de colocar em prática o aprendizado adquirido em sala de aula. Por isso, o espaço pode ser utilizado por professores de qualquer disciplina, tornando-se ferramenta importante no ensino.