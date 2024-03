Prefeitura de Araxá empossa novo secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo

A Prefeitura de Araxá realizou a cerimônia de posse do novo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Italo Marcus Fonseca Borges, nesta sexta-feira (1º), com a presença do prefeito Robson Magela, dos vereadores Evaldo do Ferrocarril, Pastor Moacir, Alexandre dos Irmãos Paula e Jairinho Borges, entidades classistas, empresários, familiares e imprensa.

Italo Borges tem 57 anos e é formado em Tecnologia de Processamento de Dados e pós-graduado em Comunicação de Dados e Gestão de Projetos, e fazia parte da diretoria da Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (Acia). Também é empreendedor no segmento de atacado e varejo de equipamentos para bares e restaurantes.

Durante seu pronunciamento, Italo afirmou o compromisso em manter os projetos bem-sucedidos da administração anterior, ao mesmo tempo em que irá buscar melhorias para os setores de Economia, Tecnologia e Turismo.

“Fico muito feliz com a confiança depositada para liderar essa importante pasta, pois não apenas representamos a Gestão Municipal, como também somos agentes de mudança da sociedade. Quero estreitar os laços entre o setor público e os empresários locais, visando tornar Araxá um lugar cada vez mais atrativo para investimentos e geração de emprego e renda”, afirma o secretário.

De acordo com o presidente da Acia, Leonardo Drummond de Araújo, a Administração Municipal tem muito a ganhar com a contribuição do empresário Italo Borges. “É com muita satisfação que recebemos a notícia de que o Italo está alcançando novos voos. Durante a passagem dele pela Acia, pude comprovar sua dedicação e expertise frente aos trabalhos realizados e, por isso, tenho certeza de que Araxá e a prefeitura estão ganhando um excelente profissional em prol de nosso município. Ressalto que a associação sempre esteve de portas abertas e agora tem um motivo a mais para estreitar os laços com o Poder Público”, ressalta.

O prefeito Robson Magela destacou a trajetória de sucesso do novo secretário como empreendedor e expressou confiança em sua capacidade de desempenhar um papel fundamental na Gestão Municipal.

“A escolha do Ítalo para o cargo foi respaldada pela comunidade empresarial, refletindo a abertura e transparência da Administração Municipal em ouvir as demandas do setor privado. Tenho certeza que ele desempenhará um importante trabalho frente a essa pasta, e a expectativa é de um novo impulso para o Desenvolvimento Econômico, a Inovação e o Turismo de Araxá”, diz.