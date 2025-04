Prefeitura de Araxá empossa novos servidores aprovados no concurso público da educação

A Prefeitura de Araxá deu posse a 38 novos servidores aprovados no Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação. A cerimônia aconteceu no auditório do Centro Administrativo na manhã desta segunda-feira (14).

Foram empossados profissionais para 11 cargos: Professor de Educação Básica – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Professor de Educação Básica – Anos Finais – Ciências; Professor de Educação Básica – Anos Finais – Inglês; Especialista de Educação Básica – Supervisor Pedagógico; Auxiliar de Secretaria Escolar; Auxiliar de Biblioteca; Agente de Serviços Gerais da Educação; Nutricionista Escolar; Bibliotecário; Psicólogo Escolar e Motorista Escolar.

De acordo com a secretária de Educação, Zulma Moreira, o processo garante que a rede municipal esteja sempre atendida com profissionais qualificados. “Estamos realizando as posses nomeações de forma contínua, conforme surgem as vagas. Convocamos 38 servidores nesta etapa e todos foram chamados seguindo a ordem de aprovação no concurso público, respeitando os critérios legais”, destaca.