Prefeitura de Araxá fecha parceria com governo de Perdizes para troca de ponte na zona rural

Uma reivindicação antiga de moradores e produtores rurais da região do Rio Tamanduá sairá do papel. A substituição da Ponte Queimada, que fica na divisa entre os municípios de Araxá e Perdizes foi definida na tarde desta segunda-feira (17), durante encontro entre os prefeitos Robson Magela e Roberto Bergamasco, respectivamente.

Também participaram do encontro os secretários de Agricultura e Pecuária, Fárley Pereira de Aquino, e de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza.

“É uma ponte muito importante para o escoamento da produção agropecuária da região, mas que sempre causa algum transtorno. Isso porque a estrutura de madeira é antiga, já foi incendiada e frequentemente precisa passar por manutenção. A partir dessa avaliação, o prefeito Bergamasco e eu chegamos à conclusão que a melhor alternativa é a substituição dessa ponte por uma de concreto”, afirma Robson.

Fárley reitera que essa demanda faz parte do Plano de Governo do prefeito Robson. “Desde o início da gestão, o prefeito pediu prioridade na melhoria das condições das estradas vicinais do município. Atualmente, essa ponte preocupa os usuários. O tablado e passarelas estão deteriorados pelo tempo e quem passa por aqui teme a possibilidade de acidentes. Essa obra, de concreto e estrutura metálica, vai garantir mais segurança para os motoristas”, destaca.

A equipe também esteve na ponte da entrada da estrada que liga Araxá ao Distrito de São José da Antinha, outra demanda dos moradores dessa região da zona rural.

“É uma ponte de concreto muito estreita e que tem grande circulação de caminhões e carretas de grande porte que transportam produtos agrícolas. Em uma avaliação prévia, nossa sugestão é o alargamento dessa ponte. Ainda essa semana uma equipe técnica estará no local para avaliar toda a estrutura e verificar a viabilidade da obra”, diz Donizete.