Prefeitura de Araxá firma convênio com a Escola Arco íris para ampliação vagas na Educação Infantil

A Prefeitura de Araxá firmou novo convênio com a Escola Arco Íris para ampliação de 40 vagas na Educação Infantil, por meio do repasse de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). O investimento é de R$ 571.900,00, dividido em 10 parcelas.

Com a parceria, a instituição passa a atender 160 crianças de 4 meses a 5 anos. Para receber os alunos, o prédio da escola passou por adequações que contaram com a abertura de cinco novos espaços, entre salas de aula e um berçário.