Prefeitura de Araxá implanta serviço de recolhimento de animais de grande porte

Como parte da reestruturação dos serviços relacionados a causa animal, a Prefeitura de Araxá iniciou o recolhimento de animais de médio e grande porte das ruas e avenidas da cidade nesta segunda-feira (6). A empresa Hotel do Boi Novo Horizonte venceu o processo licitatório para prestação de serviço de captura, transporte, estadia, alimentação e destinação de animais encontrados nas vias públicas da cidade. O contrato no valor de R$ 69.576,00, cerca de 70% menor que o anterior, foi assinado na última semana e tem duração de 12 meses.

O serviço estava paralisado desde o início do ano, já que não houve interesse da renovação de contrato por parte da antiga administração municipal. Agora, o recolhimento será realizado 24 horas por dia, com prazo firmado no contrato de 40 minutos de espera para o recolhimento do animal a partir do contato feito pelo cidadão por telefone. Quem solicitar o atendimento deve se identificar. O telefone para requerer o serviço é 3691-7040 e 3691-7041 ou por wattssap no número (034) 99986-0181.

O Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária, Farley de Aquino, explica que a administração municipal realizará a fiscalização do serviço. “Temos prezado muito pela qualidade do serviço prestado à população. Seja na manutenção e recuperação das nossas estradas, seja nos projetos que implantamos, seja no serviço de recolhimento de animais de médio e grande porte. Por isso, toda a nossa preocupação em formatar um projeto que atenda as reais necessidades da cidade”, destaca.

O secretário ressalta que o serviço faz parte do projeto de reestruturação dos serviços relacionados a causa animal. “O prefeito Robson tem ressaltado que é preciso implantar projetos de interesse da comunidade, que solucionam problemas existentes, com qualidade e com um preço justo. Por isso, todo o cuidado na formulação do edital, todo o trabalho de fiscalização do serviço que vamos fazer e, principalmente, do cuidado com o animal recolhido”, afirma Farley.

Contato

Recolhimento de animais de médio e grande porte em vias públicas

Telefone: 3691-7040 / 3691-7041

WhatsApp: (034) 99986-0181

Período: 24 horas/dia – Todos os dias da semana