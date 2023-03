Prefeitura de Araxá inaugura 1ª etapa da revitalização viária da rua Honório de Paiva Abreu

A Prefeitura de Araxá inaugurou a primeira etapa da revitalização viária da rua Honório de Paiva Abreu nesta quarta-feira (29). A obra abrangeu os trechos dois e três da via, e também as ruas América Aparecida e Leninha Rocha Borges.

O evento contou com as presenças do prefeito Robson Magela, do secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Ângelo França, além de secretários municipais, vereadores, comunidade e imprensa.

O prefeito Robson Magela destaca que a revitalização era bastante aguardada por moradores e comerciantes de uma das regiões que mais crescem em Araxá. “Essa foi uma obra muito importante para todos os bairros como Bela Vista, Jardim Europa, entre outros. Era uma demanda antiga da população que sofria muito no período chuvoso por conta de alagamentos, e em breve daremos início à segunda etapa”, reitera.

A rua trata-se da principal via de acesso à região dos bairros Solaris, Bela Vista, Recanto do Bosque e complexo Jardim Europa. No local foram feitos a drenagem profunda, conjunto de dispositivos como poços de visita, bocas de lobo e bueiros com a finalidade de evitar alagamentos, que era um sério problema que acontecia nessa região.

E também foram implantados drenagem superficial, sarjetas, meio-fio, e as calçadas foram todas refeitas com rampas de acesso e piso podotátil para acessibilidade. A via recebeu o serviço de terraplenagem, subleito, base e o pavimento com 5 centímetros de espessura.

A revitalização contou ainda com arborização dos trechos, sinalização horizontal pintura das vias e tachões, e vertical com colocação de placas, passagem elevada e quebra-molas. Nas vias de acesso América Aparecida e Rua Leninha Rocha Borges foi feito todo o recapeamento das mesmas com seus encaixes nas vias transversais sinalização horizontal pintura.

A segunda etapa da revitalização da rua Honório de Paiva Abreu já está com projeto aprovado e seguirá para licitação, contemplando o trecho entre a rotatória com a avenida Hitalo Ros e rua Francisco Penello (descida para a Hípica).