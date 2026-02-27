Prefeitura de Araxá inaugura base do Samu e consolida avanço histórico na saúde pública do município

Após anos de articulação institucional e de uma demanda histórica da população, a Prefeitura de Araxá inaugurou, nesta quinta-feira (26), a base própria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), consolidando um avanço significativo na estrutura da saúde pública do município. A nova unidade amplia a capacidade de resposta em situações de urgência e emergência e fortalece a rede de atendimento pré-hospitalar.

A solenidade contou com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, além de autoridades estaduais e municipais. A base foi instalada em área anexa à 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Araxá e funcionará 24 horas por dia, garantindo atendimento contínuo à população.

Também participaram da cerimônia de inauguração o prefeito Robson Magela, o deputado estadual Bosco, a presidente do Cistrisul e prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, o secretário municipal de Saúde, Sebastião Donizete, o procurador-geral do Município Jonathan Ferreira, além de secretários municipais, vereadores, representantes das forças de segurança, servidores, imprensa e moradores.

O Samu inicia as atividades em Araxá com duas ambulâncias, sendo uma Unidade de Suporte Básico (USB) e outra Unidade de Suporte Avançado (USA). Além de equipe composta por sete médicos, quatro enfermeiros, quatro técnicos de enfermagem e oito condutores socorristas. A estrutura garante atendimento qualificado, com suporte médico ainda no local da ocorrência e durante o transporte até a unidade hospitalar de referência.

Durante a cerimônia, o prefeito Robson Magela destacou que a implantação do Samu representa um marco para a saúde do município. “Hoje é um dia de muita alegria para Araxá. O Samu chega para salvar vidas e trazer mais tranquilidade para as famílias. Em momentos de urgência, cada minuto conta. E ter uma equipe preparada, com ambulâncias equipadas e atendimento 24 horas, faz toda a diferença. Esse é um compromisso nosso com a vida e com a saúde da nossa gente”, afirma.

O governador Romeu Zema ressaltou que a agilidade no atendimento do Samu é decisiva em situações graves, como acidentes e infartos, podendo significar a diferença entre salvar uma vida ou evitar sequelas permanentes.

“A diferença de 15 a 30 minutos pode ser determinante entre salvar ou não uma pessoa, entre ter sequelas definitivas ou não. É um serviço que vai somar muito para a população. Esse trabalho entre Estado e Prefeitura é fundamental. Quero agradecer ao prefeito Robson Magela, que tem feito um trabalho importante na execução dessas ações, já que muitas vezes o Estado disponibiliza os recursos e cabe ao município colocar em prática. Araxá tem se destacado pela agilidade em transformar esses investimentos em avanços concretos para a população”, diz.

Homenagem

Durante a solenidade, foi oficializada a denominação da base como Comandante Marcelo Teixeira, em reconhecimento ao primeiro-tenente Marcelo Teixeira, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, um dos principais responsáveis pela viabilização do projeto. A homenagem foi recebida pela esposa, Cíntia Teixeira, pelos filhos Heitor e Rafaela e demais familiares, em um momento marcado por emoção e reconhecimento público.