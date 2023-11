Prefeitura de Araxá inaugura revitalização viária e iluminação de LED da Comunidade Rural Boca da Mata

A Prefeitura de Araxá inaugurou a iluminação de LED e a revitalização da principal via da Comunidade Rural da Boca da Mata, nesta terça-feira (31). A obra atende uma reivindicação de mais de 20 anos de moradores e comerciantes.

O evento contou com as presenças do prefeito Robson Magela, do secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Ângelo França, do secretário de municipal de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), do presidente da Câmara Municipal de Araxá, Bosco Júnior, e dos vereadores Alexandre dos Irmãos Paula e Jairinho Borges, servidores e alunos da Escola Municipal José Bento, comunidade e imprensa.

Na principal via da comunidade foi realizada a pavimentação asfáltica, melhoramento no sistema de drenagem profunda, implantação de meio-fio e sarjetas, além de sinalização horizontal e vertical. O município investiu, por meio de recursos próprios, R$ 488.314,80 para a realização da obra.

Já na parte de iluminação pública, foram implantados 20 pontos com tecnologia de LED que proporcionam mais economia e segurança para a comunidade. A implantação teve o investimento de R$16.034,00, também com recursos próprios do município.

A moradora Larissa Neiva de Andrade, 14 anos, ressalta a felicidade com as obras realizadas. “Eu gostei muito dessas melhorias que foram feitas aqui na comunidade. Antigamente, a gente não podia brincar de noite na rua, porque as lâmpadas não iluminavam nada, e agora ficou bem clarinho de noite. E o asfalto ajudou muito, porque antes estava tudo na terra, e a gente ficava tudo sujo por conta da poeira. Agora está tudo asfaltado”, explica.

Marly Helena de Oliveira, que mora na comunidade há 20 anos, afirma que a Boca da Mata estava em situação precária antes das melhorias feitas pela Prefeitura de Araxá. “Agradeço muito a Administração Municipal pelas melhorias aqui na nossa comunidade. Estávamos esperando há muitos anos pelo asfalto, e nenhuma gestão fazia nada. Agora temos um asfalto de qualidade e uma iluminação impecável, que traz mais segurança e conforto para nós, moradores”, reforça.

De acordo com o secretário Ângelo França, a pavimentação vai proporcionar mais conforto e segurança para os moradores da comunidade. “Essa demanda é um pedido realizado há anos e bastante aguardado pelos moradores da região. O trecho ainda era de chão batido, o asfalto já estava bastante desgastado, por isso realizamos a revitalização viária em toda a via, com asfalto de qualidade para a comunidade”, explica.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Kaká, afirma que a tecnologia LED traz inúmeros benefícios para a população. “Além de proporcionar mais segurança, essa troca gera impactos positivos não apenas na qualidade da iluminação, mas também na economia de energia e na durabilidade das novas lâmpadas”, ressalta.

O prefeito Robson Magela destaca que as ações atendem pontualmente uma comunidade que estava esquecida há vários anos. “A revitalização viária e a iluminação de LED eram uma antiga demanda da comunidade da Boca da Mata. Uma infraestrutura de qualidade, implantada na cidade ou na área rural, transforma a vida das pessoas, que passam a ter uma vida digna, da forma como realmente merecem. São ações da Administração Municipal de extrema importância e necessidade que se tornaram realidade”, conclui.