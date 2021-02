Prefeitura de Araxá inicia cadastramento de produtores rurais

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária está realizando cadastramento de produtores rurais, com o objetivo de reunir dados sobre propriedades e atividades desenvolvidas no município. A ação visa facilitar o atendimento das demandas do setor, a divulgação de projetos e a interação entre produtores e a secretaria.

“É importante que todos se cadastrem, pois, por meio desses dados iremos conhecer quem é cada produtor. O prefeito Robson Magela nos designou este trabalho para que a nova gestão possa contribuir de forma efetiva no apoio às atividades do campo”, destaca o secretário Fárley Pereira de Aquino.

As informações requeridas para o cadastro são o nome do produtor, endereço, telefone, nome da propriedade, atividade (pecuária leite, pecuária corte, lavoura), região e participação em associação. O cadastro é realizado diretamente na secretaria, no Centro Administrativo, ou pelos telefones (34) 3691-7040 e (34) 3691-7041.

