Prefeitura de Araxá inicia cadastramento escolar para vagas na educação infantil nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Educação de Araxá inicia nesta quinta-feira (23), o Cadastramento Escolar para a Educação Infantil 2026. As inscrições vão até 7 de novembro e são destinadas para as crianças dos grupos GI, GII, GIII, GIV, 1º e 2º períodos.

O cadastramento deverá ser realizado por meio de inscrição a ser efetuada através do link (https://tinyurl.com/ykybj4uu). Crianças de 4 meses a 3 anos que foram cadastradas para matrícula em 2025 e que não foram contempladas com uma vaga no decorrer do ano deverão se submeter a novo cadastramento para pleitear vaga para 2026.

A inscrição poderá ser feita em até 2 (duas) Unidades de Ensino (CEMEI/EMEI ou ESCOLA), desde que localizados na mesma região de sua residência.

O resultado será divulgado em 1º de dezembro, e as matrículas das crianças classificadas para preenchimento das vagas para o ano de 2026 serão realizadas, de forma presencial, em cada Unidade de Ensino no período de 01/12/2025 a 12/12/2025.

A partir de 27 de janeiro de 2026, haverá encaminhamento para vagas remanescentes e abertura da lista de espera. Pais e responsáveis devem ficar atentos aos prazos.

Pais e responsáveis que não têm acesso à internet poderão receber suporte nas escolas públicas, na Inspetoria Escolar ou na Secretaria Municipal de Educação. Para realizar o cadastro, é necessário ter em mãos endereço residencial, CPF, certidão de nascimento do estudante e CPF da mãe, do pai ou do responsável legal.

Cronograma:

• Inscrições: 23 /10 a 7/11/2025

• Resultado: 1º/12/2025

• Matrículas nas unidades de ensino municipais/conveniadas das crianças classificadas para o preenchimento das vagas: 1º/12 a 12/12/2025

• Vagas remanescentes e lista de espera: a partir de 27/01/2026