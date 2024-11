Prefeitura de Araxá inicia cadastramento escolar para vagas na educação infantil

A Secretaria Municipal de Educação de Araxá iniciou nesta sexta-feira (25), o Cadastramento Escolar para a Educação Infantil 2025. As inscrições vão até 14 de novembro e são destinadas para as crianças dos grupos GI, GII, GIII, GIV, 1º e 2º períodos.

O cadastramento deverá ser realizado por meio do link: (forms.gle/fCxpNLGyQi73j3Rb7). As instituições de ensino também poderão prestar auxílio às famílias no processo de cadastro.

O resultado será divulgado em 28 de novembro, e as matrículas acontecerão de 28 de novembro a 10 de dezembro. A partir de 27 de janeiro de 2025, haverá encaminhamento para vagas remanescentes e abertura da lista de espera. Pais e responsáveis devem ficar atentos aos prazos.

Cronograma

• Inscrições: 25/10 a 14/11/2024

• Resultado: 28/11/2024

• Matrículas nas unidades de ensino municipais/conveniadas das crianças classificadas para o preenchimento das vagas: 28/11 a 10/12/2024

• Vagas remanescentes e lista de espera: a partir de 27/01/2025