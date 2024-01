Prefeitura de Araxá inicia recuperação de área afetada por erosão no Pão de Açúcar 3

A Prefeitura de Araxá iniciou a obra de recomposição do espaço afetado pela erosão na rua Wagner Fulgêncio, no bairro Pão de Açúcar 3, nesta segunda-feira (8). A obra emergencial está orçada em R$ 2,9 milhões.

Os recursos foram liberados após 11 meses de trâmites burocráticos junto aos Governos do Estado e Federal para reconhecer a situação de emergência e aprovar os projetos. O Município realizou o processo licitatório e a empresa vencedora foi a Alcalá Engenharia Ltda.

Por determinação do prefeito Robson Magela, todo o processo foi realizado pelas Secretarias Municipal de Governo e de Obras Públicas e Mobilidade Urbana. Do valor aprovado (R$ 2,9 milhões), o Município recebeu, no dia 21 de dezembro de 2023, a primeira parcela de R$ 870 mil, o que equivale a 30% do valor total da obra. O restante será pago à medida que as etapas da obra forem concluídas. A previsão é de que os serviços sejam finalizados em maio de 2024.

A obra contempla a implantação de drenos profundos para escoamento da água das chuvas, terraplanagem e pavimentação. O prefeito Robson Magela e os secretários Rick Paranhos (Governo) e Ângelo França Santos (Obras Públicas e Mobilidade Urbana) acompanharam o início das obras.

“É uma obra bastante aguardada e que finalmente está sendo executada. Passamos por um período bastante burocrático até que o recurso fosse liberado e a obra licitada para que pudéssemos iniciá-la. A nossa expectativa é que essa recuperação seja concluída o mais rápido possível, para que as famílias afetadas, que tiveram total apoio da prefeitura, possam retornar com segurança aos seus imóveis, além da normalização do fluxo de veículos e pedestres”, destaca o prefeito Robson Magela.