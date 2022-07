Prefeitura de Araxá investe em salas modulares para a Educação Infantil

Quatro Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) de Araxá vão receber salas modulares para redistribuição de vagas. As unidades contempladas são o Querobina Gomes Borges (Pão de Açúcar 4), Professora Marlene Braga Guimarães (Max Neumann), Dalva Santos Zema (Pão de Açúcar) e Doralice Afonso de Azevedo (Ana Antônia).

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, ao todo serão 12 salas e 5 banheiros instalados nessas unidades. Ela diz que o processo de aquisição foi realizado através de Ata de Registro de Preços, com valor global de R$ 1.914.400 via recursos próprios.

O uso das salas modulares tem sido a opção de muitas escolas no Brasil. Os ambientes são seguros para educadores e alunos, possuem garantia e a obra é realizada em tempo recorde. Os materiais são entregues praticamente prontos pelos fabricantes e uma equipe reduzida consegue realizar a instalação. Essa modalidade contribui com o meio ambiente e é conhecida como “obra limpa”.

“As salas modulares irão servir de imediato para uma redistribuição de vagas e remanejamento de alunos, pois a demanda de vagas na Educação Infantil da cidade é muito grande. O planejamento é que as crianças sejam atendidas perto de suas residências ou conforme disponibilidade de transporte escolar”, afirma Zulma.

A secretária acrescenta que a montagem das salas pode ocorrer em até 10 dias após a entrega, prevista para esta sexta-feira (29). “Estamos muito felizes porque vamos conseguir inserir as salas modulares nos locais onde há maior demanda de vagas. Elas vão fazer uma diferença enorme no Ensino Municipal Infantil da cidade”, relata.

O prefeito Robson Magela destaca que o grande investimento realizado pela Administração Municipal na Educação está gerando resultados altamente positivos. “Com as necessidades que vêm surgindo em relação às escolas municipais, aos servidores e alunos, a gestão está trabalhando constantemente para que soluções sejam encontradas o mais breve possível. Essa é a educação que nossas crianças merecem e seus familiares também”, conta o prefeito.