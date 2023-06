Prefeitura de Araxá lança campanha do Agasalho 2023

O inverno começa oficialmente no dia 21 de junho, mas as baixas temperaturas já estão sendo registradas em Araxá, principalmente no período da noite. Com o objetivo de arrecadar cobertores, casacos, pares de meias e demais itens para pessoas em situação de vulnerabilidade social, a Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria de Ação Social, lança a Campanha do Agasalho 2023 – Doar é Aquecer. As doações podem ser feitas até o dia 25 de junho em diversos pontos de coleta.

De acordo com o prefeito Robson Magela, ações de solidariedade como a Campanha do Agasalho complementam os serviços e as políticas públicas. “É o nosso dever estender a mão e garantir que ninguém fique desamparado durante o inverno. Creio que muita gente tem um agasalho que não usa mais. Então, nada melhor do que ajudar quem precisa”, destaca.



O secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz, explica que a campanha faz parte de uma corrente de solidariedade que aquece vidas. “Esperamos conseguir arrecadar o maior número possível de doações. Podem ser entregues roupas em bom estado, cobertores, pares de meias, um gesto singelo que faz toda diferença para os mais vulneráveis”, diz.

Pontos de coleta Campanha do Agasalho 2023



• Sede da Prefeitura de Araxá no Centro Administrativo: Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275;

• Sede antiga da Prefeitura de Araxá: R. Presidente Olegário Maciel, nº 306, Centro;

• Secretaria Municipal de Ação Social: Av. Getúlio Vargas, nº 205, Centro;

• Igreja da Sagrada Família: R. Argeu Alves da Costa, nº 10, Vila Silvéria;

• Obras Assistenciais Caminheiros do Bem: R. Capitão Izidro, nº 120, Centro;

• Igreja Eterna: R. Divino Alves Ferreira, nº 560, bairro Padre Alaor;

• Base Móvel da Polícia Militar: Av. Antônio Carlos (em frente ao Banco do Brasil);

• Câmara Municipal: Av. João Paulo II, nº 1,200, bairro Guilhermina Vieira Chaer.