Prefeitura de Araxá lança Festival “Neste Natal Seja Luz” com apresentação de coral e show de viola

Coral, iluminação natalina e música. A abertura oficial do festival “Neste Natal Seja Luz”, promovido pela Prefeitura de Araxá, por meio da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), aconteceu na última sexta-feira (3), e contou com tudo o que uma boa festa natalina tem direito.

Na escadaria da fundação, o Coral Seja Luz, composto por alunos da Escola Estadual Maria de Magalhães, abriu as atividades do festival com uma apresentação lírica de músicas natalinas. Logo após, o prefeito Robson Magela e o vice-prefeito Mauro Chaves fizeram o ato simbólico de inauguração da iluminação natalina, decorando o histórico prédio da FCCB e a Praça Arthur Bernardes. A programação continuou com o grupo Som com Viola.

No total, são 35 pontos no Centro e bairros da cidade que ficarão iluminados até o dia 6 de janeiro. Várias atrações também acontecem simultaneamente em diversos pontos da cidade, todos os dias, com música, dança, teatro, oficinas, entre outras atividades, até 22 de dezembro.

“É uma festa que foi preparada com muito amor e carinho e contou com o envolvimento de várias secretarias da Administração Municipal. As atrações são comandadas por artistas araxaenses que foram selecionados através da Lei Calmon Barreto. É uma forma de levar cultura a toda população e ao mesmo tempo prestigiar nossos artistas locais”, destaca a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa.

O vice-prefeito Mauro Chaves fala da importância do festival também para movimentar o comércio local, uma vez que a programação cultural atrai a população para os centros de compras. “Agora, com avanço da vacinação e a redução de novos casos de Covid-19, temos mais tranquilidade para investir na promoção de eventos, de forma a atrair e movimentar o turismo e o mercado local”, diz.

O prefeito Robson Magela reitera que, depois de um ano turbulento e cheio de incertezas, o festival chegou para que a população possa comemorar o Natal. “É tempo de celebrar a vida e todos os desafios que juntos superamos ao longo deste ano. E quando eu sugeri este nome (Neste Natal Seja Luz), foi justamente na intenção de fazer com que cada pessoa reflita sobre o que é ser luz, sobre esperança, amor e empatia”, reitera o prefeito.