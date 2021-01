Prefeitura de Araxá lança nova logomarca

A Prefeitura Municipal de Araxá definiu sua nova logomarca com a proposta de design moderno aliada com os valores históricos da cidade presentes no Brasão Oficial – os Peixes representando as águas, a Árvore dos Enforcados, o Gado alusivo à pecuária, Galhos de Café e Milho realçando as lavouras, as Flechas dos Índios Arachás e o Sol destacando a cidade onde ele é primeiro avistado.

Complementando o conjunto, vem a tradicional frase em latim “UT OMNES MEMINERINT – “Para que todos se lembrem” e o slogan “Nosso compromisso é com você”, reiterando a proposta da nova administração de ser um governo de oportunidades.

“Essa nova marca é a representação da nossa gestão, do companheirismo, cuidado e valorização do cidadão. Ela resgata valores e trajetórias históricas da nossa cidade de uma forma harmônica.” destaca o prefeito Robson Magela.