Prefeitura de Araxá lança segunda edição do Projeto Fruta no Campo

Depois das primeiras chuvas de primavera, o solo fértil e úmido ficou propício para a retomada de uma ação iniciada no primeiro trimestre pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. A segunda edição do projeto Fruta no Campo foi retomada nesta semana e, desta vez, a previsão é que sejam distribuídos cerca de 160 kits, totalizando 1.600 mudas de árvores nativas e frutíferas do Cerrado.



A iniciativa também conta com a parceria com a Secretaria Municipal de Ação Social que, através da Casa do Pequeno Jardineiro, faz a doação das mudas. Também são parceiros do projeto Fruta no Campo, a Fazendinha Senhor Jesus e a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) com a concessão de mudas.



O projeto aposta na inserção de variadas espécies nativas e frutíferas, com o intuito de preservação do meio ambiente, recuperação de áreas degradadas, reflorestamento, além de servirem de alimento para animais silvestres.



“Os produtores também recebem orientações quanto ao plantio e à condução correta da área reflorestada a fim de evitar a perda de mudas. Estamos distribuindo espécies frutíferas como jambolão, pitanga, cerejinha do cerrado, amora silvestre, tamarindo, ameixa, grumixama, manga e outras nativas, respeitando as necessidades, o desenho da propriedade e os desejos dos agricultores”, explica o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Fárley Pereira de Aquino.



O produtor rural que tiver interesse em participar do projeto e receber as mudas deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária através do telefone 3691-7040 e agendar um horário para o preenchimento da ficha e a retirada das mudas.