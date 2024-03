Secretaria de Esportes oferta aulas gratuitas de zumba, alongamento e ginástica funcional em diversos pontos da cidade

Com o objetivo de promover saúde e bem-estar para a população araxaense, a Secretaria Municipal de Esportes, por meio do projeto Arte em Movimento, oferece gratuitamente atividades de alongamento, ginástica funcional e zumba para todas as idades.

A ação busca conscientizar ambas as faixas etárias de que a atividade física possui inúmeros benefícios, como fortalecer o sistema imunológico, prevenir o surgimento de doenças crônicas e manter a mente saudável.

O secretário José Antunes Soares Júnior (Dedé) destaca que o projeto contribui positivamente na vida dos participantes. “O projeto busca o fim do sedentarismo de uma forma descontraída para que a comunidade possa inserir a atividade física de forma leve em seu cotidiano. As praças esportivas servem exatamente para o propósito de desenvolver atividades de bem-estar e lazer para a comunidade e é muito importante a participação da população”, reforça.

CRONOGRAMA



Alongamento e Ginástica Funcional (Para todas as idades)

– Praça do Branco, bairro Santo Antônio

Horário: 7h às 8h I segunda, quarta e sexta-feira

Zumba (Para todas as idades)

– Praça da Juventude, bairro Urciano Lemos

Horário: 9h às 10h I Terça e quinta-feira

Dança: diversos ritmos musicais (Para todas as idades)

– Ginásio do bairro Jardim Natália – R. Marieta Dornelas, nº 120, bairro Jardim Natália

Horário: 9h15 às 10h15 I Quarta e sexta-feira

Horário: 18h45 às 19h45 I Terça e quinta-feira