Associação de Pais e Autistas promove palestra sobre importância do apoio familiar na Semana Municipal do Autismo

Com o foco em promover conhecimento acerca do espectro autista, a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, instituída pela lei 7.330/2019 pelo vereador Raphael Rios, busca também divulgar os direitos, conquistas e necessidades das pessoas diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nesta terça-feira, 2 de abril, a Associação de Apoio a Pais e Autistas de Araxá (A&+) promoverá uma palestra com o médico João Gabriel, com o tema: “Autismo é família! A importância dos cuidados e apoio parental”, às 18h30, no auditório da Uniube Araxá, localizado na Av. Amazonas, 295, no bairro São Geraldo.

A&+

A Associação A&+ é referência para 300 famílias de Araxá. De janeiro de 2023 a fevereiro de 2024, a Associação realizou mais de 1,5 mil atendimentos, entre apoios jurídicos, sociais, psicológicos, pedagógicos, entre outros. A associação atende na rua Rio Grande do Sul – 70, no bairro São Geraldo Araxá.

O vereador Raphael Rios é autor de várias leis em benefício de pessoas com o Transtorno do Espectro Autista e suas famílias em Araxá. Atuou em ações de forma pioneira, antes mesmo de legislações estaduais e federais que tratam sobre o tema.

Sempre ao lado da Associação A&+, também trabalhou em ações que facilitaram a mobilidade das famílias e autistas, como a garantia do transporte público gratuito e a gratuidade de estacionamento em vagas especiais. “Ações importantes que buscam avançar cada vez mais com conquistas, por meio de políticas públicas que promovem efetivamente a inclusão”, destaca Raphael.

O vereador também destaca a carteirinha dos autistas que já é emitida na cidade há mais de cinco anos. “Foi uma ação que demos início com a Fada e logo depois se consolidou com a fundação da Associação de Pais e Autistas de Araxá. Todos os anos, dezenas de carteirinhas são entregues aos autistas”, diz.

Confira abaixo as legislações municipais aprovados pelo vereador:

Lei 7.293 ee 22 de Outubro de 2018 – Prioridade de atendimento em estabelecimentos públicos e privados para pessoas com autismo e acompanhantes;

Lei nº. 7.330 de 12 de abril de 2019 – Instituiu a Semana Municipal de Conscientização do Autismo no âmbito do Município de Araxá;

Lei n.º 7.493 de 22 de abril de 2021 – Garantiu a validade de laudo médico-pericial que ateste Transtorno do Espectro Autista para fins de obtenção de benefícios previstos na legislação municipal;

Lei n.º 7.500 de 22 de abril de 2021 – Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal a da Associação de Apoio a Pais e Autistas de Araxá;

Lei n.º 7.742 de 16 de março de 2022 – Norma que estabeleceu a substituição de sirenes e alarmes utilizados em estabelecimentos das redes pública e privada de ensino no município.

Lei nº 7.999 29 de março de 2023 – Garantia da utilização do cordão de girassol como símbolo para a identificação da pessoa com deficiência oculta em Araxá.

Raphael Rios também apoiou a realização do termo de fomento entre a A&+ e a Prefeitura de Araxá, com destinação de R$ 120 mil para a realização de suas atividades.