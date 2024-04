Vacinação nas escolas: Prefeitura de Araxá aplica mais de 2.800 doses de imunizantes em estudantes

Com o objetivo de garantir a proteção da saúde de crianças e adolescentes, a Prefeitura de Araxá promoveu uma grande ação de vacinação nas escolas públicas da cidade. Durante o período de 26 de fevereiro a 27 de março, foram aplicadas um total de 2.857 doses de vacinas em alunos com idades entre 6 meses e 14 anos.

Todas as escolas que fazem parte do Programa Saúde na Escola (PSE) foram contempladas com doses das vacinas preconizadas pelo Programa Nacional de Imunização. A ação foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e equipes de Estratégias de Saúde da Família, Setor de Imunização e Referência Técnica do PSE.

Foram disponibilizadas as vacinas que compõem o calendário vacinal infantil e do adolescente, abrangendo Penta, VIP, Rotavírus, Pneumo 10, ACWY, Febre Amarela, Triviral, Varicela, Hepatite A, VOP, DTP, HPV, DT, além das vacinas contra Covid-19, como Bivalente, Pfizer Pediátrica e Pfizer Baby.

Puderam receber as vacinas, exclusivamente, os alunos que apresentarem a autorização preenchida e assinada pelos pais, mães ou responsáveis legais.