Governo Federal libera R$ 317 mil para combate à dengue em Araxá

O Governo Federal liberou R$ 317.615,00 para a ampliação das ações de combate à dengue em Araxá. O valor será utilizado para incremento das atividades da Vigilância em Saúde e Atenção Básica e Especializada.

O apoio financeiro foi destinado após o prefeito Robson Magela apresentar durante reunião no Ministério da Saúde, em Brasília/DF, um plano de ação de combate à dengue, considerando a situação epidemiológica da cidade, a necessidade de atendimento à população e a sobrecarga da rede assistencial.

As medidas foram tomadas em razão do cenário epidemiológico de casos de dengue e da necessidade de ações para preservar a saúde da população, com o objetivo de conter o aumento dos casos de dengue em Araxá.