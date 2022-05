Prefeitura de Araxá leva vacinas do calendário infantil para comunidades rurais

A Prefeitura de Araxá realiza, nesta terça-feira (17), a atualização das vacinas do calendário infantil na Comunidade do Tamanduá, na Zona Rural. O mutirão de vacinação acontece das 9h às 12h30, no Posto de Saúde da Escola Municipal Padre Inácio.

A campanha para atualização do Cartão de Vacina Infantil está percorrendo comunidades rurais de Araxá com o intuito de aumentar a cobertura.

A coordenadora da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Rural, Andressa Neres, diz que a equipe de Imunização já percorreu as comunidades de Itaipu e do Mourão Rachado, e neste mês de maio o cronograma abrange as comunidades do Tamanduá (17), Boca da Mata (25) e Bosque dos Ipês (31). “Muitas crianças no período de pandemia não foram até a cidade se vacinar, por isso estamos fazendo essa campanha na Zona Rural”, afirma.

Ela acrescenta que também será aplicada a vacina da gripe no público priorizado pela campanha nacional – idosos, crianças menores de 5 anos, pessoas com deficiência, portadores de comorbidades e profissionais da educação. “A vacina contra o sarampo, tríplice viral, também será aplicada entre profissionais de saúde e crianças com até 5 anos”, completa.